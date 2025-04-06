CHP’li Uysal: Genel başkan adaylığından çekiliyorum

Ankara'da, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da genel başkanlık için adaylığını açıklamıştı.

"PARTİMİ YIPRATMAMAK ADINA ÇEKİLİYORUM"

Ancak Uysal, partisini yıpratmamak adına adaylıktan çekildiğini duyurdu ve bu kararıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bildiğiniz üzere, bugünkü tarihli CHP Olağanüstü Kurultayı’nda, CHP Genel Başkanlığı’na adaylık için girişimde bulundum.



Hükümetin partimize yönelik hukuksuz saldırılarına karşı partimizin güçlendirilmesi; Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu arkadaşlarımızın tahliyesinin sağlanabilmesi için güçlü ve tutarlı bir yönetim anlayışının inşası.



Her ne kadar mevcut yönetimin son 15 günlük performansından memnun olunsa da, parti yönetimimizin en güçlü şekilde yeniden yapılandırılması.



CHP’nin, bütün Türkiye’yi kucaklayan, 85 milyonun tamamını yol arkadaşı kabul eden ve yüzde 50’yi aşan bir halk desteğine ulaşabilmesi.



Bu üç ana nedenle çıktığım yolda, partimi yıpratmamak için burada detaylarını ifade etmeyeceğim gerekçelerle adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım.