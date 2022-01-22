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CHP'li vekiller Kamer Genç'i mezarı başında andı

CHP'li vekiller Kamer Genç'i mezarı başında andı

Kamer Genç'in ölümünün 6. yılında da CHP'li vekiller geleneği bozmadı. Genç'in mezarı başında önce dua okuyan CHP'li vekiller, daha sonra yine selfie yaptı.