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    CHP’li vekiller Kılıçdaroğlu’na biat kuyruğunda

    CHP’li vekiller Kılıçdaroğlu’na biat kuyruğunda

    Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘ya ben ya hiç’ şeklindeki tehditlerinin ardından milletvekilleri kapıda alkış kuyruğuna girip tarafını belli etti.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 23:26
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 23:32
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    CHP’de Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaşanan yarış, büyük bir krize neden oldu.

    Mansur Yavaş'ın adaylıkta ısrarı kriz çıkardı

    Ekrem İmamoğlu’nun geri çekilmesiyle Mansur Yavaş’ın adı adaylık konusunda öne çıkmaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyarısına rağmen Mansur Yavaş’ın adaylık konusundaki çalışmaları, krizin patlak vermesine neden oldu.

    "Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin"

    Kılıçdaroğlu, grup toplantısındaki konuşmasında “Ya bana katılın ya da şimdi yolumdan çekilin” dedi.

    CHP'li vekiller "biatlarını sundu"

    Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri Mansur Yavaş’ın adaylığını isteyen isimlere rest olarak algılandı. CHP’li vekiller de Kılıçdaroğlu’nun gözüne girmek için kapıda kuyruğa girdi.

    CHP’li vekiller Kılıçdaroğlu’na biat kuyruğunda - VİDEO

    Hepsiyle tek tek tokalaştı

    CHP’li vekiller, Kemal Kılıçdaroğlu makam arabasına binene kadar alkış tuttu. CHP Lideri de vekillere tek tek bakıp hepsiyle tokalaştı.

    CHP’li vekiller Kılıçdaroğlu’na biat kuyruğunda #1

    CHP’li vekiller Kılıçdaroğlu’na biat kuyruğunda #2

    CHP’li vekiller Kılıçdaroğlu’na biat kuyruğunda #3


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