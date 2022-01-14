CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun umreye gittiğini, peygamber soyundan geldiğini ve bunu da kimsenin bilmediğini söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara Masası TV'de katıldığı programda gündemi değerlendirdi.

Partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında konuşan Yıldırım Kaya, "Genel Başkanımızın bir huyu var" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"PEYGAMBER SOYUNDAN GELDİĞİNİ DE KİMSEYE ANLATMAZ"

"'Bu konuyu ben yaptım' diye anlatmıyor. Umreye gittiğini de kimse bilmez, anlatmaz çünkü. Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz.

"UMREYE GİTTİĞİNİZ OĞUZHAN ASİLTÜRK'TEN ÖĞRENDİM"

Genel başkanımızın dedesinin Alaşehir'de türbesi var. Ben ziyaret ettim. Ben de orada öğrendim genel başkanımız anlatmadı. Genel başkanımızın umreye gittiğini de rahmetli Oğuzhan Asiltürk'ten öğrendim.

CHP'li Yıldırım Kaya: Kılıçdaroğlu peygamber soyundan geliyor VİDEO

"'KABEDE GÖZÜNDEN ŞARIL ŞARIL YAŞLAR AKTIĞINI BEN BİLİRİM' DEDİ"

'Genel başkanınızın umreye gittiğini, kabede gözünden şarıl şarıl yaşlar aktığını bilir misiniz? Ben bilirim ama' dedi. Bunları biz konuşmuyoruz CHP'yi inançlar konusunda eleştirebilecek çok az sayıda insan vardır. İmam hatiplerin açılışı, Diyanet'in açılışı CHP'yledir"











