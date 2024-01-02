CHP'nin Atatürk ikiyüzlülüğü bu kez Esenyurt'ta ortaya çıktı Esenyurt Belediyesi'nde düzenlenen Sarıkamış şehitlerini anma programında görülen Atatürk posterinin, aynı salonda düzenlenen DEM Parti kongresinde yerinde olmaması bir kez daha CHP'nin 'değerler' konusundaki ikiyüzlülüğünü ortaya koydu.

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Türkiye yerel seçimlere hazırlanıyor.

31 Mart'ta seçime girecek partiler de Yüksek Seçim Kurulu'nca açıklanırken partilerin çalışmaları hız kazandı.

CHP'nin her fırsatta milli duyguları ve Atatürk'ü malzeme yaparak siyasi rant devşirme dönemi de başlamış oldu.

Yerelde ittifak arayışları ise bu ikiyüzlülüğü ortaya çıkartıyor...

Son ikiyüzlülük vakası Esenyurt'ta yaşandı.

Aynı salon iki farklı program

Esenyurt Belediyesi'nde, Sarıkamış etkinliği düzenlendi. Tramvatik bir milli yas olarak tarihe geçen olayda şehit düşenlerin anıldığı programda temsiller gösterildi.

Aynı salonda daha sonra PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin Esenyurt kongresi yapıldı.

İki programa da Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt katıldı. Bozkurt, programlardan çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Atatürk portresi yerine DEM Parti flaması

Paylaşımlardaki ayrıntı, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Burçak Uygun'un dikkatini çekti.

Resmi hesaptan paylaşılan fotoğraflarda; ilk programda yer alan Atatürk portresinin kaldırıldığı, ikinci programda yerine DEM Parti flaması asıldığı görüldü.

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ve Atatürk baskılı forma krizi yüzünden oynanamayan Süper Kupa finalinden sonra yüksek sesle Atatürk istismarına başlayan CHP'nin, bu konudaki ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

"DEM Partililer, program öncesi Atatürk fotoğraflarını kaldırdı"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uygun, şu ifadeleri kullandı:

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin kültür merkezinde çekilmiş iki fotoğraf. Birinde Atatürk fotoğrafı yer alırken diğerinde yok. Çünkü DEM Partililer (HDP), program öncesi Atatürk fotoğraflarını kaldırdı. CHP'li yönetim ise bu duruma tepkisiz kaldı.



Süper Kupa maçı üzerinden Atatürk duyarı kasanların, DEM Partililerin Atatürk fotoğraflarını indirmesine sessiz kalması tam bir ikiyüzlülük. Menfaatlerine ters düştü mü Atatürk bile umurlarında değil. Ha Disney kafası ha CHP kafası. İkisi de tatlı su solcuları!

Milli yastan yılbaşı eğlencesine

Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerlerimiz için günlerce milli yas çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yılbaşı gecesi Halk TV'deki eğlenceye katılmış ve kendilerini müziğin ritmine kaptırmıştı. Bu olay da CHP'nin ikiyüzlülüğü olarak değerlendirilmişti.