CHP'nin Bursa adayı Bozbey: Açılan yüzde 28 sandıkta 15 puan öndeyiz

İHA

31 Mart yerel seçim heyecanını yaşayan illerden Bursa'da şimdiye kadar sandıkların yüzde 28'i açıldı.



CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, bir açıklama yaparak, şu ana kadar açılan sandıklarda yüzde 15 puan önde olduklarını ifade etti.

"Çok sevindirici haberlerle karşı karşıyayız"

Bozbey, şunları söyledi:

"17 ilçe de bizim için önemli"

Bozbey, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bursalı hemşehrilerim, bizim aldığımız son verilere göre yaklaşık olarak Büyükşehir Belediyesi sonuçlarında yüzde 28 açılan sandık var. 2 bin 96 açılan sandıkla ilgili biz yaklaşık olarak 15 puan önde görülüyoruz. Bu sonuçlar açıklandıkça daha iyi sonuçlar alacağız. İlçe belediye başkanlarımızın da 17 ilçemizde takipçisiyiz. 17 ilçe de bizim için önemli. Birçok ilçede öndeyiz. Onların sonuçlarını açıklamaya başlayacağız. Sadece ilçe başkanları değil meclis üyeleri sonuçlarını da geldikçe sizlerle paylaşacağız. Bursa 17 ilçesi ile birlikte inanıyoruz ki birkaç saat sonra gülümseye başlayacak. Hemşehrilerimiz yarına gülümseyerek uyanacaklar. 1 saat sonra tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.