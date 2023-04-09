CHP'nin Cevat Kelle'si Ali Şeker liste dışı kaldı Profesyonel kamera, akıllı telefon, tablet bilgisayar ve ekipmanlarıyla Meclis'e adeta canlı yayın üssü kuran Ali Şeker, CHP'de listelere giremedi.

ensonhaber.com

Türkiye'nin gündemi 14 Mayıs seçimleri...

Siyasi partiler milletvekili adaylık listelerinde son rötuşları yaparak Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nden isimlere listelerinde onlarca yer veren Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) birçok siyasetçi liste dışı kaldı.

Onlardan biri de 26. ve 27. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'di.

Meclis'e canlı yayın üssü kurmuştu

Ali Şeker, canlı yayın yapabilmek için profesyonel kamera, akıllı telefon, tablet bilgisayar ve ekipmanlarıyla Meclis'e adeta canlı yayın üssü kurmuştu.

CHP'li Şeker'in bu görüntüsü Levent Kırca'nın Olacak O Kadar programındaki efsane tiplemesi Hamit El Sabah ve kameramanı Cevap Kelle'yi hatırlatmıştı.

(Olacak O Kadar'daki Hamit El Sabah ve Cevap Kelle tiplemeleri)