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    CHP'nin Diyarbakır teşkilatına kayyum atandı

    Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, CHP'nin il başkanlığına kayyum atayarak yeni başkanın kongre kararı alması istendi.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 14:21
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    CHP'nin Diyarbakır teşkilatına kayyum atandı

    CHP Diyarbakır il yönetiminde uzun süre yaplmayan kongreye karşı dava açılmıştı.

    Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, konuya ilişkin kararını verdi.

    İl yönetimine kayyum atandı

    Mahkeme, zamanında kongre yapmadıkları için açılan davada CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel ve yönetim görevden alınarak yerine kayyum başkan ve kurul atadı.

    Partinin Diyarbakır kayyum başkanlığına Muzaffer Değer atandı.

    Kayyum üyeliklerine de Behçet Gezer, Mehmet Beşir İpekçi, Devrim Budak ve Süleyman Berberoğlu atandı.

    Kongreye gidilecek

    Mahkeme teşkilatın seçime gitmesine de karar verdi.

    Kararda, kayyum yönetiminin yasal sürede kongre kararı alması istendi.

    "İstinaf yolu açık"

    Görevden alınan CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "İstinaf yolu açık ve genel merkez benimle, benim görevden aldığım ilçe başkanları olağanüstü kongreye götürmek için imza topladı, genel merkez kongre kararı almayınca, mahkemeye verdiler mahkeme karar vermiş.”

    CHP nin Diyarbakır teşkilatına kayyum atandı #1

    CHP nin Diyarbakır teşkilatına kayyum atandı #2


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