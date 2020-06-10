CHP’nin gündeminde kurultay var

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelen kurultay için yakın dönemi işaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kısa süre içerisinde kurultayı yapıp sonlandıracağız. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37'nci olağan kurultayı koronavirüs engeline takılmış, Bilim Kurulu'nun önerisiyle ertelenmişti.

Konu CHP Parti Meclisi'nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu, ertelemenin gerekçesini anlatarak kurultay için yakın dönemi işaret etti.

"ÇALIŞMA YAPILIYOR"

CHP lideri, “Kurultay için Gamze Hanım, Sağlık Bakanı ile konuştu. Biz kurultayımızı, 'seyircisiz olarak acaba arenada yapabilir miyiz' diye düşünüyorduk. Ama, 'kapalı bir yerde yapmanız doğru değildir' diye izin vermediler. 'Açık alanda yapabilirsiniz, sosyal mesafe korunarak' denildi. O çerçevede bir çalışma şu an yapılıyor.” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultay açıklaması İZLE

“YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Koşulların sağlanması halinde kısa bir süre sonra kurultayı yapacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Daha ağır bir tablo önümüze çıkmazsa kısa süre içerisinde kurultayı yapıp sonlandıracağız. Yani yolumuza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR

Kılıçdaroğlu, salgın sürecinde CHP’li belediyelerin iyi bir sınav verdiğini belirterek, “Engellemeler yapıldı; ama bütün bu engellemeleri belediye başkanlarımız dert yanmadan, 'elim kolum bağlandı' demeden aştılar. Başarıyla görevlerini yerine getirdiler. Ben parti meclisi huzurunda bütün belediye başkanlarıma yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

'CHP'NİN GERİ ADIM ATACAK YAPISI YOKTUR'

Dün akşam TBMM Genel Kurulu'nda partisinin Manisa Milletvekili Özgür Özel'e yönelik saldırı olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Bugün parlamento açılırken galiba bir özürle açılacakmış. Şu bir gerçek ki, eleştiriye tahammül edemeyen, demokrasiyi içine sindiremeyen, eleştiriye karşı düşüncesini açıklamaktan aciz; ama kaba kuvvet kullanarak rakibini susturmaya çalışan bir sürecin içine girdik.

Acı ama gerçek. Dolayısıyla her arkadaşımın şunu bilmesini isterim ki, CHP’ye yönelik saldırılar, baskılar artacaktır; ama onların da bilmesi gereken bir şey var. Hangi baskı gelirse gelsin CHP’nin geri adım atmak gibi bir yapısı zaten yoktur. Doğasında da yoktur, tarihinde de yoktur.





Biz inandığımız yolda kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Demokrasi konusunda verdiğimiz mücadele gerçekten övünülecek bir mücadeledir. Eksiği olabilir, yanlışı olabilir; ama sonuçta iyi niyetlerle ülkemizdeki demokratik standardı yükseltmek için elimizden gelen her türlü çabayı özenle gösteriyoruz.”