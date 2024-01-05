CHP'nin İBB aday lansmanı programına Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı Ekrem İmamoğlu'nun ikinci kez adaylığının açıklandığı İBB lansman programına partinin tüm eski genel başkanları davet edilirken, Kemal Kılıçdaroğlu davete rağmen programa gelmedi.

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Yerel seçimlere sayılı günler kaldı.

CHP'de son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Özgür Özel arasında çıkan aday belirleme krizi nedeniyle ilçe belediye başkan adayları belirlenemese de İBB lansmanını gerçekleştirme kararı alındı.

İmamoğlu'nun adaylık lansmanı başladı

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ikinci kez aday gösterileceği ve kampanyasını başlatacağı lansman programı, Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

Günlerdir devam eden hazırlıklardan sonra Özgür Özel'in katıldığı programda İmamoğlu'nun adaylığı duyurulacak, vaatlerini açıklayacak.

Program için tüm İstanbul teşkilatı salonda hazır bulundu. Ayrıca birçok sivil toplum örgütü ve kuruluş temsilcileri de programa davet edildi.

Davetli olan Kılıçdaroğlu programa katılmadı

Programa davet edilenler arasında CHP'nin tüm eski genel başkanları da vardı.

Davetli eski genel başkanların tamamı salonda hazır bulunurken tek eksik göze çarptı.

Kasım ayında yapılan kongrede koltuğu İmamoğlu destekli Özgür Özel'e kaptıran bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, salona gelmedi.