CHP'nin İstanbul'da 11 ilçe adayı daha belli oldu CHP'de PM toplantısında oylanan isimlerle birlikte İstanbul'da 11 ilçenin daha belediye başkan adayı belirlendi.

ensonhaber.com

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere doğru giderken muhalefette yaşanan aday belirsizlikleri bugün sonlandı.



CHP, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında belirlediği adayları PM'de oyladı.

İstanbul'un 39 ilçesinden 28'inde belediye başkan adaylarını daha önce belirleyen CHP, PM'de 11 ilçenin adayını daha netleştirdi.

Kadıköy'ün de aralarında bulunduğu 6 ilçede mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi.

İşte İstanbul'da açıklanan 11 aday:

Ümraniye: Aykut Erdoğdu



Kadıköy: Mesut Kösedağ



Avcılar: Utku Caner Çaykara



Sarıyer: Oktay Aksu



Kağıthane: Tonguç Çoban



Adalar: Ali Ercan Akpolat



Zeytinburnu: Onur Soytürk



Esenyurt: Ali Gökmen



Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu



Beykoz: Alaattin Köseler



Çekmeköy: Orhan Çerkez

CHP'nin İstanbul'da daha önce açıkladığı adaylar ise şu şekilde:

Başakşehir: Mesut Öksüz



Bayrampaşa: Hasan Mutlu



Beyoğlu: İnan Güney



Çatalca: Erhan Güzel



Esenler: Hasan Dalkıran



Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen



Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe



Güngören: Temel Akkoç



Sancaktepe: Alper Yeğin



Silivri: Bora Balcıoğlu



Şile: Özgür Kabadayı



Tuzla: Eren Ali Bingöl



Üsküdar: Sinem Dedetaş



Şişli: Emrah Şahan



Ataşehir: Onursal Adıgüzel



Beşiktaş: Rıza Akpolat



Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık



Kartal: Gökhan Yüksel



Maltepe: Esin Köymen



Küçükçekmece: Kemal Çebi



Büyükçekmece: Hasan Akgün



Bahçelievler: Gülizar Emecan



Sultangazi: Ferhat Epözdemir



Arnavutköy: Tekin Aras



Sultanbeyli: Ayhan Koç



Bağcılar: Cem Kılıç

Çankaya'da aday değişti

Ankara'da, CHP'nin güçlü olduğu Çankaya ilçesinde aday olacak isim belli oldu.

İki dönem boyunca Çankaya Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Alper Taşdelen'in dönemi sona erdi.

Onun yerine Çankaya'dan aday gösterilen isim ise Hüseyin Can Güner oldu.