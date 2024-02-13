CHP'nin İstanbul'da 11 ilçe adayı daha belli oldu
ensonhaber.com

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere doğru giderken muhalefette yaşanan aday belirsizlikleri bugün sonlandı.

CHP, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında belirlediği adayları PM'de oyladı.

İstanbul'un 39 ilçesinden 28'inde belediye başkan adaylarını daha önce belirleyen CHP, PM'de 11 ilçenin adayını daha netleştirdi.

Kadıköy'ün de aralarında bulunduğu 6 ilçede mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi.

İşte İstanbul'da açıklanan 11 aday:

Ümraniye: Aykut Erdoğdu

Kadıköy: Mesut Kösedağ

Avcılar: Utku Caner Çaykara

Sarıyer: Oktay Aksu

Kağıthane: Tonguç Çoban

Adalar: Ali Ercan Akpolat

Zeytinburnu: Onur Soytürk

Esenyurt: Ali Gökmen

Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu

Beykoz: Alaattin Köseler

Çekmeköy: Orhan Çerkez

CHP'nin İstanbul'da daha önce açıkladığı adaylar ise şu şekilde:

Başakşehir: Mesut Öksüz

Bayrampaşa: Hasan Mutlu

Beyoğlu: İnan Güney

Çatalca: Erhan Güzel

Esenler: Hasan Dalkıran

Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen

Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe

Güngören: Temel Akkoç

Sancaktepe: Alper Yeğin

Silivri: Bora Balcıoğlu

Şile: Özgür Kabadayı

Tuzla: Eren Ali Bingöl

Üsküdar: Sinem Dedetaş

Şişli: Emrah Şahan

Ataşehir: Onursal Adıgüzel

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

Kartal: Gökhan Yüksel

Maltepe: Esin Köymen

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Bahçelievler: Gülizar Emecan

Sultangazi: Ferhat Epözdemir

Arnavutköy: Tekin Aras

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Bağcılar: Cem Kılıç

Çankaya'da aday değişti

Ankara'da, CHP'nin güçlü olduğu Çankaya ilçesinde aday olacak isim belli oldu.

İki dönem boyunca Çankaya Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Alper Taşdelen'in dönemi sona erdi.

Onun yerine Çankaya'dan aday gösterilen isim ise Hüseyin Can Güner oldu.