CHP'nin İstanbul'da 11 ilçe adayı daha belli oldu

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere doğru giderken muhalefette yaşanan aday belirsizlikleri bugün sonlandı.
CHP, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında belirlediği adayları PM'de oyladı.
İstanbul'un 39 ilçesinden 28'inde belediye başkan adaylarını daha önce belirleyen CHP, PM'de 11 ilçenin adayını daha netleştirdi.
Kadıköy'ün de aralarında bulunduğu 6 ilçede mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi.
İşte İstanbul'da açıklanan 11 aday:
Ümraniye: Aykut Erdoğdu
Kadıköy: Mesut Kösedağ
Avcılar: Utku Caner Çaykara
Sarıyer: Oktay Aksu
Kağıthane: Tonguç Çoban
Adalar: Ali Ercan Akpolat
Zeytinburnu: Onur Soytürk
Esenyurt: Ali Gökmen
Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu
Beykoz: Alaattin Köseler
Çekmeköy: Orhan Çerkez
CHP'nin İstanbul'da daha önce açıkladığı adaylar ise şu şekilde:
Başakşehir: Mesut Öksüz
Bayrampaşa: Hasan Mutlu
Beyoğlu: İnan Güney
Çatalca: Erhan Güzel
Esenler: Hasan Dalkıran
Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen
Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe
Güngören: Temel Akkoç
Sancaktepe: Alper Yeğin
Silivri: Bora Balcıoğlu
Şile: Özgür Kabadayı
Tuzla: Eren Ali Bingöl
Üsküdar: Sinem Dedetaş
Şişli: Emrah Şahan
Ataşehir: Onursal Adıgüzel
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
Kartal: Gökhan Yüksel
Maltepe: Esin Köymen
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Bahçelievler: Gülizar Emecan
Sultangazi: Ferhat Epözdemir
Arnavutköy: Tekin Aras
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Bağcılar: Cem Kılıç
Çankaya'da aday değişti
Ankara'da, CHP'nin güçlü olduğu Çankaya ilçesinde aday olacak isim belli oldu.
İki dönem boyunca Çankaya Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Alper Taşdelen'in dönemi sona erdi.
Onun yerine Çankaya'dan aday gösterilen isim ise Hüseyin Can Güner oldu.
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