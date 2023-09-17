CHP'nin Konya kongresi de olaylı geçti: Çevik kuvvet müdahale etti CHP Konya İl Kongresi'nde çıkan çarşaf-blok liste tartışması kavgaya dönüştü. Salon karışınca çevik kuvvet devreye girdi. Polis partilileri güçlükle yatıştırdı.

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ensonhaber.com

Değişim rüzgarı CHP'de kongre yolunda şiddetlendi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in genel başkanlığa adaylığını açıklamasıyla rekabet resmiyet kazandı.

Bu kapsamda, delegelere hitap etmek üzere Özel, il kongrelerini geziyor.

Konya'da bugün CHP'liler hareketli saatler yaşadı.

Bir otelde CHP Konya 38. Olağan İl Kongresi düzenlendi.

"Değişmesi gereken her şey ve herkes değişecek"

Kongreye katılan Özel, partililere seslendi.

Sağlıklı özeleştiri yapmalarının önemine işaret eden Özel, "Üyemiz, bize umut bağlayanlar, yeniden umut olmamızı isteyenler; neyin, kimin ve nasıl değişmesini istiyorsa, o değişimi yapmak, yenilenmek ve yeniden umut olmak zorundayız. Değişmesi gereken her şey ve herkes değişecek." dedi.

İzmir'den sonra Konya da karıştı

Özel'in konuşması alkış alırken salonda İzmir kongresinde olduğu gibi gerginlikler yaşandı.

Partililer ilk olarak Gençosman Killik'in Divan Başkanı seçilmesi üzerine tartıştı.

Kısa süren bu tartışma diğer partililerin araya girmesi ile tatlıya bağlandı.

Ciddi gerginlik ise çarşaf-blok liste konusunda çıktı.

Kılıçdaroğlu destekçileri ile “değişimciler” arasında çarşaf liste-blok liste gerilimi kavgaya dönüştü.

Çevik kuvvet müdahale etti

Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, CHP Konya İl Başkanı Bekir Yaman'ın yakasına yapıştı.

Kavga büyüyüp salon karışınca devreye çevik kuvvet girdi.

Çevik kuvvet ekipleri kavgayı güçlükle bastırdı.