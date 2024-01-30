CHP'nin Maltepe adayının duaya eşlik etmediği anlar tepki çekti

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İstanbul'da Hatay Dayanışma Derneği önücülüğünde Hataylı depremzede vatandaşlarla buluşuldu.
Depremzedelere destek buluşması
Buluşmaya depremzedelere destek olmak amacıyla çeşitli siyasiler de katıldı.
Cumhur İttifakı'nın Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi, AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Erdoğan Akkaya, CHP’nin Maltepe Belediye başkan adayı Esin Köymen gibi isimler buluşmada yer aldı.
CHP'nin adayı duaya eşlik etmedi
6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlerin anıldığı sırada eller semaya kaldırılarak dualar edildi.
Dua edildiği esnada masada yer alan siyasilerden Esin Köymen'in duaya eşlik etmediği ise dikkatlerden kaçmadı.
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