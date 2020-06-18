CHP'nin TBMM Başkanvekili adayı Haydar Akar

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CHP, TBMM Başkanvekilliğine Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ı aday gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BAŞKANVEKİLİ ADAYI HAYDAR AKAR OLDU

TBMM Başkanlık Divanında CHP'ye düşen üyelikler için seçim yapıldığını anlatan Özkoç, TBMM Başkanvekilliğine Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın seçildiğini söyledi.

Özkoç, Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in idare amirliğine; İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin katip üyeliklere seçildiğini kaydetti.

Bu adayları gösteren listenin TBMM Genel Kurulunca işaret oyuyla oylanmasıyla seçim tamamlanmış olacak.

Özkoç, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden 4 işçiye Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'den seçilen ilk kişi olan Volkan Bozkır'ı tebrik eden Özkoç, kendisine başarı diledi.