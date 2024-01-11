CHP'nin Tekirdağ adayı Candan Yüceer oldu CHP'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Candan Yüceer olarak belirlendi. Kararın ardından Eren Erdem, ironik bir paylaşım yaptı.

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Yerel seçimlere aylar kala Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) aday belirleme süreci devam ediyor.

CHP'de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Candan Yüceer olarak belirlendi.

CHP Genel Kurulu'nda Özgür Özel'i destekleyen Yüceer, daha önce 4 dönem Tekirdağ milletvekilliği yapmıştı.

Anketlerden Vahap Akay'ın çıkması, CHP il ve ilçe teşkilatlarının büyük çoğunluğunun Akay'ı desteklemesine rağmen Yüceer'in aday olarak gösterilmesi tepki topladı.

Eren Erdem dalga geçti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun son döneminde Medyadan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Eren Erdem, Yüceer'in adaylığının ardından bir paylaşım yaptı.

Erdem, "24, 24, 26, ve 27. dönem Tekirdağ milletvekilimiz; 34, 35, 36 ve 37. dönem Parti Meclisi üyemiz (parti yöneticimiz) Sayın Candan Yüceer'in Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığını tebrik ederim. Partimizdeki değişimin siyasetimize kazandırdığı 'bu yepyeni yüzler' sayesinde değişim, Tekirdağ'dan tüm ülkeye yayılacak, partimiz CHP tarih yazacak" ifadelerini kullandı.