Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken siyaset arenasında heyecan da artıyor.

Millet İttifakı aylarca süren toplantı ve krizlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarma kararı aldı.

Seçimlere yönelik anket çalışmaları hız kazandı.

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, CNN Türk canlı yayınında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan anket sonuçları hakkında konuştu.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gezici, yapılan son anketlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakiplerine kıyasla önde olduğunu açıkladı.

Sunucu Hande Fırat'ın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in anketlere ilişkin açıklamalarını hatırlatması üzerine konuşan Gezici, şu ifadeleri kullandı:

Mustafa Şen sektörün duayenlerinden biri. Çok tecrübeli bir kurumda yetişmiş, anketler yapan birisi. Ben de halen Sayın Erdoğan'ı Kemal Bey'in önünde görüyorum. Alma ihtimali daha fazla. Şu an halen iktidarda bir güç var. Ben Erdoğan'ın önde olduğunu görüyorum şu anda.