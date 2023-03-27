CHP'yi anketlerde şişiren Kemal Özkiraz Antalya'dan aday oldu Anketlerinde sürekli CHP'yi AK Parti'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde gösteren Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz, CHP'den Antalya milletvekilli aday adayı olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi

14 Mayıs seçimlerine 48 gün kaldı.

Partilerin milletvekili aday adayı başvuru işlemleri yavaş yavaş sona eriyor.

Başvuruları alan CHP'de aday belirleme süreci başladı.

Bu kapsamda kamuoyunda tanınan birçok kişinin adı adaylık için geçerken bazı isimler de adalıklarını ilan ediyor.

Son isim CHP'nin anketçisi olarak tanınan Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz oldu.

CHP'nin anketçisi Antalya'dan aday

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu anketlerinde şişiren, her araştırmasında AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde göstermeye çalışan Özkiraz, Antalya'dan milletvekili aday adayı oldu.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Özkiraz adaylığını, "Cumhuriyet Halk Partisi Antalya milletvekilliği için aday adayı oldum. Başta Antalyamızda yaşayan herkesten desteklerinizi bekliyorum. Antalya'da bir oy Kemal'e diğer oy da Kemal'e. Aylarca çalıştık Antalya için 4 ayrı proje geliştirdik. Bir kaç gün içinde paylaşacağım." ifadeleri ile duyurdu.

Özkiraz'ı ilk tebrik edenelerden biri de CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem oldu.

Son anketinde CHP'yi yüzde 31,9 ile AK Parti'nin önünde gösteren Özkiraz, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylığını açıklaması ile de adeta karalama kampanyasına başlamıştı.

2017'de kapatıp giderim demişti

Özkiraz Türkiye'nin geçmiş dönem seçimlerinde yaptığı anket ve iddialı çıkışları ile de tanınıyor.

2017'deki cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi öngören anayasa değişikliği referandumu sürecinde anketlerinde sürekli 'hayır' cevabını ağırlıklı bulan Özkiraz, sonucun bu yönde olmaması durumunda şirketi kapatacağını iddia etmişti.

CHP'nin anketçisi Özkiraz, Referandum'dan çıkan 'evet' sonucuna rağmen sözünde durmadı.