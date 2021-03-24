Akıl Çemberi programında Gazeteci Hikmet Genç'in, Ümit Kocasakal'a yönelttiği 'CHP'yi adam edebilir misiniz' sorusu tepkilere neden oldu.

Daha önce CHP'lilerin TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanvekili Mehmet Sağlam ile yaşadığı "adam" polemiğinin bir benzeri, bu kez bir tartışma programında ortaya çıktı.

CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi'nde CHP içindeki farklı görüşler ele alındı.

"CHP'Yİ ADAM EDEBİLİR MİSİNİZ" SORUSU TEPKİ ÇEKTİ"

Gazeteci Hikmet Genç'in, Ümit Kocasakal'a yönelittiği CHP'yi adam edebilir misiniz sorusuna önce Ali Haydar Fırat, sonra da diğer konuklar tepki gösterdi.

HİKMET GENÇ, BU KEZ TDK'YA GÖRE YORUMLADI

Hikmet Genç de tepkiler sonrası TDK'ya göre 'adam etmek' deyiminin bir hakaret olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Aynı şey, CHP'yi yetiştirmek, belli bir seviyeye çıkartmak için uğraşmak, yeni bir düzene sokmak amacıyla çaba göstermekmiş. Ben sadece adam etmek diyorum. Sen ne anlarsan anla."

CNN Türk'te CHP'yi adam etmek tartışması-Video

"BİZE ADAM DİYEMEZSİN" DEMİŞLERDİ

2014 yılı Haziran ayında TBMM Başkan Vekili Mehmet Sağlam, çıkan bir tartışma üzerine, "Adamlarınıza söyleyin yerlerine otursunlar" deyince CHP'li vekillerin 'Bize adam diyemezsiniz' tepkisi ile karşılaşmış, "Nasıl adam değil, ayıp mı adam lafı? Adam demeyeyim mi? Milletvekili adam değil mi?" diyerek karşılık vermişti.