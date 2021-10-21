Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, peygamberlere bile nübüvvetin 40 yaşından sonra verildiğini, seçme ve seçilme hakkının 40 yaşından sonra olması gerektiğini savundu.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, son dönemde tartışma yaratan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Yaklaşık bir hafta önce yayınlanan bir sohbetinde seçme ve seçilme hakkı üzerine konuşan Ahmet Mahmut Ünlü, özellikle seçilme hakkının 18 yaşına indirilmesinin yanlış olduğunu savunarak şunları söyledi:

"TECRÜBE GÖRMEMİŞE SEÇME HAKKI BİLE VERİLMEMELİ"

"Elimde olsa seçme ve seçilme hakkını 40 yaşından sonraya veririm. Hiç hayatta bir tecrübe görmemiş, Z kuşağı falan.. Ne seçilmesi, seçme hakkı bile verilmemeli. 40'a kadar. Neden? Yaşasın görsün hayatın zorluklarını. Ondan sonra çoluk çocuğa karışsın. mükellef olsun, mesul olsun, dünyanın kaç bucak olduğunu görsün. Ondan sonra başına adam seçerken, hissiyatla, duygusallıkla, karizmayla olmaz."

Cübbeli Ahmet Hoca: Seçme ve seçilme hakkı 40 yaşında olmalı - Video



"ALLAH, 40 YAŞINDAN ÖNCE PEYGAMBERLİK VERMİYOR"

"Memleketi ya batırır ya da çıkarır bu işler. Aklı başında olsun. Allah, günahsız kullarına 40 yaşından önce peygamberlik vermiyor, biz başımıza adam seçeceğiz. Benim görüşüm de böyle."