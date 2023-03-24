Cumhur İttifakı'nın seçim ittifakı protokolü YSK'da Cumhur İttifakı'nı oluşturan 4 partinin genel başkan yardımcısı, seçim ittifakı protokolünü Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

DHA

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor.

Partilerin seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ve ittifaka bugün katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Bayram Sakartepe ile Selçuk Geyveli, Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolünü YSK'ya teslim etti.

"Cumhur İttifakı, haklının güvencesidir"

MHP'li Yıldız, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir doğal sonuç olarak ortaya çıktığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

15 Temmuz 2016, ülkemiz için bir dönüm noktasıdır. Yenikapı'da ortaya çıkan milli mutabakat, yapılan forumla perçinlenerek milli şuura dönüşmüştür. Milli bekayı esas alan ahlaki ve siyasi uzlaşmayla somutlaşmıştır. Cumhur İttifakı, haklının güvencesidir, doğrunun tarafıdır; demokrasinin, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün teminatı olmaya devam edecektir. Seçimlere girerken öncelikle depremin yaralarını sarmak, yeniden imar sürecini tamamlamak; gayemizdir.



İttifakımız; dünya barışının, adaletin, Türk İslam aleminin güvencesidir. Gücünü ve azmini, aziz milletimizden almaktadır. Milletimizin sağduyusuna inanıyor, ferasetine güveniyoruz. Seçimlerde 61 milyon vatandaşımız oy kullanacak, yine yurt dışında da 3 milyon 300 bin gurbetçimiz oy verecektir. Seçimler, demokrasinin görünen yüzüdür; ülkemize milletimize, hayırlı uğurlu olsun.

"Cumhur İttifakı'nda partiler kimliğini muhafaza eder"

AK Parti'li Yavuz da AK Parti, MHP, BBP, Yeniden Refah Partisi'nin bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın yeni kurgusunu oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi: