Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal ilk gün 237 imza aldı Seçim sürecinden önce çıktığı yayınlarda partisinin yüzde 25 oya sahip olduğunu söyleyen Teknoloji Kalkınma Partisi Genel Başkanı Ahmet Özal, adaylık için gerekli 100 bin imzanın sadece 237'sini toplayabildi.

Haber Merkezi

14 Mayıs seçimleri için geri sayım başladı.

Bir yandan partilerin hazırlıkları sürerken bir yandan da Cumhurbaşkanı adayları için resmi süreç devam ediyor.

TBMM'de grubu ol olmayan adaylar için dün itibarıyla imza süreci başladı.

Evrakalarını Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim eden adaylar destekçilerinden gelecek 100 bin imza ile resmi adaylık elde ederek pusulaya adlarını yazdıracak.

İmza sürecinin ilk gününde ise adaylar bekledikleri ilgiyi bulamadı.

Ahmet Özal 237 imza topladı

En iddialı adaylardan biri olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 30 bin imzaya bile ulaşamazken daha önce açıklamaları ile gündeme gelen Ahmet Özal ise tam bir hayal kırıklığı yaşadı.

Sürecin başlamasından önce katıldığı programlarda yüzde 25 oyları olduğunu belirten Türkiye İttifakı'nın adayı Özal ilk gün sadece 237 imza toplayabildi.

10 partinin adayı oldu

Özal, genel başkanı olduğu Teknoloji Kalkınma Partisi ve Anadolu Birliği Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Osmanlı Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Vatanseverler Partisi, Yeniden Anavatan Partisi ve Yeni Yol Partisi'nin oluşturduğu "Türkiye İttifakı"nın cumhurbaşkanı adayı olarak aday gösterilmişti.

Diğer yandan başvurusu kabul edilen 11 adayın, 27 Mart’a kadar 100 bin imza toplamaları gerekiyor.

İşte adayların ilk gün topladıları imzalar:

Muharrem İnce: 28.235

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 27.910

Sinan Oğan: 15.573

Doğu Perinçek: 6.679

Yakup Türkal: 993

Erkan Trükten: 397

Tevfik Ahmet Özal: 237

İrfan Uzun: 176

Halil Murat Ünver: 119

Hilmi Özden: 60

Davut Turan: 34