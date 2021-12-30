Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Orantısız güç", "İstanbul ve hilal" ve "Şampiyon Mete Gazoz"u seçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"ORANTISIZ GÜÇ"

Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" fotoğrafını oyladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı VİDEO

"İSTANBUL VE HİLAL" İLE "ŞAMPİYON METE GAZOZ"

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafını oylayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor kategorisinde ise oyunu, Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafından yana kullandı.