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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • AA
    • 12.08.2021 - 00:32
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 00:45
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde gündeme ilişkin konular ele alındı.

    Erdoğan görüşmede, Afgan halkının yanında olduğunu ifade etti

    DOST VE KARDEŞ AFGAN HALKININ YANINDAYIZ

    İkilinin cep telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın bir an evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşması için dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

    Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye teşekkür etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı ile görüştü #1

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