Cumhurbaşkanı Erdoğan, stratejik ortaklık temelinde şekillenen Afrika ilişkilerine ziyaretlerle ivme kazandırdıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola ve Togo'nun ardından Afrika turunun son ayağı olan Nijerya'da temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandıktan sonra baş başa görüşme gerçekleştiren iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

"İLİŞKİLERİMİZE İVME KAZANDIRIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda Afrika ile olan ilişkilere dikkat çekti.

Erdoğan, "Kıtanın üretim merkezi konumundaki Nijerya ile geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 2 milyar doları buldu. Stratejik ortaklık temelinde şekillenen, Afrika ile ilişkilerimize mevcut ziyaretlerimizle ivme kazandırıyoruz. Afrika'daki büyükelçiliklerimizin sayısı 43'e ulaştı. 21-22 Ekim'de Üçüncü Türkiye Afrika İş Forumu'nu İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Ardından 17-18 Aralık'ta İstanbul'da Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız. Nijerya ile iş birliğimizi her alanda daha ileriye taşımaya kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika ile ilişkilerimize ivme kazandırıyoruz ViDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"YAPTIĞIMIZ ANLAŞMALAR ZİYARETİMİZİ TAÇLANDIRMIŞTIR"

"İki gün önce Sokoto eyaletinde bir pazar yerine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, aileleriyle tüm Nijerya halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum.

5 yıl aradan sonra Nijerya'ya gerçekleştirdiğim bu resmi ziyaretin, ilişkilerimizi bir üst düzeye çıkaracağına inanıyorum. Az önce çeşitli alanlarda imzalamış olduğumuz anlaşmalar, ziyaretimizi taçlandırmıştır. Cumhurbaşkanı Sayın Buhari ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Türkiye-Nijerya ilişkilerini tüm cepheleriyle gözden geçirdik.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN 60. YILI

Münasebetlerimizi her alanda nasıl daha ileriye taşıyabileceğimize ilişkin fikir teatisinde bulunduk. İş birliğimizi derinleştirmek hususunda aynı kararlılığı paylaştığımızı memnuniyetle müşahede ettik. Önümüzdeki yıl diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 60. yıl dönümünü idrak edeceğiz.



D-8, İslam İşbirliği Teşkilatı, EKOVAS ve Afrika Birliği gibi kuruluşların önemli bir üyesi olan Nijerya, bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Nijerya'nın Afrika kıtasında barışın, istikrarın ve ekonomik kalkınmanın tesisi yönünde gösterdiği çabalar, takdire şayandır.





"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Pek çok Nijeryalı gencin Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde eğitim görmesinden ve bundan dolayı da Türkiye burslarından faydalanmasından özellikle mutluluk duyuyoruz. Değerli basın mensupları, Türkiye olarak dost ve kardeşimiz Nijerya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla eş zamanlı mücadele yürüten Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konularındaki iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Bu vesileyle, terör hadiselerinde hayatını kaybeden Nijeryalı kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Nijerya halkına sabırlar diliyorum.

"SAVUNMA ALANINDAKİ KABİLİYETLERİMİZİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"

Savunma sanayisi ve güvenlik alanlarında dünya çapında takdir toplayan, imkan ve kabiliyetlerimizi Nijerya ile paylaşmaya hazırız. Terörle mücadelede sergilediğimiz bu hassasiyetin, Nijerya makamları nezdinde de karşılık bulacağına eminim.

Malumunuz Türkiye'de uzun yıllardır PKK, PYD, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere çeşitli sayıda terör örgütüyle mücadele ettik. 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz."