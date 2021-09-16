AK Parti İl Başkanlığı binasının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra Kırşehir'de çok farklı bir AK Parti etkinliğini yaşayacağız" dedi.

Kırşehir'de çeşitli programlara katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Binası Açılış Töreni'ne de katıldı.

İl Başkanlığı binasının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yönetimle birlikte ilde çok farklı bir AK Parti etkinliğinin yaşanacağını dile getirdi.

"Kırşehir AK Parti binasının açılış heyecanını sizlerle yaşıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KIRŞEHİR'DE ÇOK FARKLI BİR AK PARTİ ETKİNLİĞİ YAŞAYACAĞIZ"

"Yaklaşık 1000 metrekarelik bir hizmet binasıyla inşallah bundan sonra Kırşehir'de çok farklı bir AK Parti etkinliğini yaşayacağız. Yeni yönetimle birlikte AK Parti'nin bu döneminin çok farklı olacağına inanıyorum. 4 katlı bu binanın açılışını gerçekleştirerek partimize kazandırdık. Her alanda olduğu gibi siyasi faaliyetlerde de modern ve geniş binalara sahip olmak gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı VİDEO





"YENİ YÖNETİM İNANIYORUM Kİ BU BİNAYA YENİ BİR GÜÇ KATACAKTIR"

Yeni yönetim inanıyorum ki bu binaya yeni bir zenginlik ve yeni bir güç katacaktır. Kapı kapı dolaşmak suretiyle girilmedik mekan çalınmadık kapı bırakılmayacak. 2023 Kırşehir'de seçimler için yeni bir dönemin adresi olacak. Bunun için yoğun bir şekilde çalışmaya hazır mıyız? Yeni hizmet binamız Kırşehirimize hayırlı olsun diyorum, sağ olun, var olun."