Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavutluk ile ticaret hedefimiz 2 milyar dolar Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefini 2 milyar dolara çıkardıklarını belirtti.

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AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin hali hazırda 1 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olduğuna dikkat çekti.

"Arnavutluk ile yeni hedefimiz 2 milyar dolar"

Bunu daha yukarı çekmeyi planladıklarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkardık, yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle:

Geçtiğimiz sene Türkiye ve Arnavutluk arasındaki diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıldönümünü idrak ettik. Çok yönlü ilişkilerimiz Başbakan Rama ile birlikte Ankara'da ilan ettiğimiz stratejik ortaklık temelinde gelişmeye devam ediyor.



Türkiye'nin Arnavutluk'un kalkınmasına verdiği önemi, Arnavutluk halkının refahının artırılmasına yönelik desteği bir kez daha vurguladım. Ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkardık, yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik.

"Türkiye'nin Arnavutluk'taki yatırımları 3,5 milyar dolar"

Özel sektörümüzün gayretleriyle bu rakama kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Türkiye 3,5 milyar dolara ulaşan yatırımlarıyla Arnavutluk'ta yer alıyor. 600'ü aşkın Türk firması Arnavutluk halkına istihdam sağlıyor. Karşılıklı yatırımlarımızı artırmak, iş çevrelerimizdeki bağları daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

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