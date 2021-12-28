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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla'yı kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla ile görüştü.
    • DHA
    • 28.12.2021 - 17:21
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 17:22
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla'yı kabul etti

    Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi.

    ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla'yı kabul etti.

    Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla yı kabul etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla yı kabul etti #2

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