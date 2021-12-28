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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla ile görüştü.
- DHA
- 28.12.2021 - 17:21
- Güncelleme : 28.12.2021 - 17:22
Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi.
ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla'yı kabul etti.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.