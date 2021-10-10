Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonuyla gençlere seslenerek, "Bu millet AK Parti'den birçok şeyler bekliyor" dedi.

Başakşehir İlçe Danışma Meclisi toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı

Telefondan gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"26 FABRİKANIN AÇILIŞINI YAPTIK"

"Şu anda uçağa yeni bindim ve İstanbul’a dönüyoruz. Adana’da bir başka coşku vardı, gerek danışma toplantısı olsun, gerek gençlerle yaptığım toplantı olsun, gerek üniversitedeki açılış törenleri olsun. Ama hepsinden önce Ceyhan’daki yatırım olsun bunların hepsinde de binlerce insanla bir arada olduk. Ülkemizin geleceğine yönelik milyarlarca dolarlık yatırımları bunların temellerini attık, aynı zamanda 26 tane fabrikanın açılış törenini yaptık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aziz milletim kararını verdi - Video



"AZİZ MİLLETİM, AK PARTİ İLE YOLA DEVAM EDİYOR"

"Bu millet AK Partisi’nden birçok şeyler bekliyor. AK Parti varsa biz varız diyorlar ve yola da AK Parti’yle devam kararını benim aziz milletim vermiş durumda. Onun için durmak yok yola devam diyoruz. 2023 inşallah bu milletin geleceğe yönelik karar yılı olacaktır. Bu kararında Başakşehir en önemli unsurlarından bir tanesidir."