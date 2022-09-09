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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balkanlardaki kardeşlerimizin her zaman yanındayız

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük Balkan turu sonrası paylaştığı video ile "birlik ve beraberlik" mesajı verdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 08:25
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 08:34
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balkanlardaki kardeşlerimizin her zaman yanındayız

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan 3 günlük Balkan turunu tamamladığını aktardı.

    "Kardeşlerimizin her zaman yanındayız"

    Paylaşımda, Balkan turu temaslarından kesitlerin yer aldığı video ile Türkiye ve üç Balkan ülkesinin bayraklarına da yer veren Erdoğan, "Geçmişte kader birliği yaptığımız, ortak tarihi ve coğrafyayı paylaştığımız, beşeri ve kültürel bağlarımızın olduğu Balkanlar'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balkan turu paylaşımı ViDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balkanlardaki kardeşlerimizin her zaman yanındayız #1


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