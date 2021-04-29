Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nın üretim tesisi açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin silah teknolojisinde dışa bağımlı olmadığını belirterek, Türkiye'nin bu kulvarda sayılı ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da eşlik etti.

"ARTIK UÇAK BOMBALARIMIZ, MÜHİMMATIMIZ, FÜZELERİMİZ KONUSUNDA KİMSEYE BAĞLI OLMAYACAĞIZ"

Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nı gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra burada yaptığı konuşmasında “Artık uçak bombalarımız, mühimmatımız, füzelerimiz ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağımlı olmayacağız." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE, SAVUNMA SANAYİİNE VE TSK'YA HAYIRLI OLMASINI DİLERİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Açılışını yaptığımız patlayıcı tesisi ile yeni nesil elektrikli hibrit sistem zırhlı muharebe araçları ve BORAN 105 taşınabilir obüslerin Türkiye'ye, savunma sanayiine, Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını dilerim. Bu ürünlerin geliştirilmesinde ve üretiminde görev alan mühendisleri, teknisyenleri, işçileri tebrik ediyorum. Eskilerin 'hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salah' diye ifade ettikleri gibi günümüzde barışı korumanın yolu her türlü saldırıya hazır olmaktan geçiyor.





"SAVUNMA SANAYİİMİZİ YERLİ ÜRETİMLE AYAĞA KALDIRMAK İÇİN YOĞUN ÇABA HARCADIK"

Son 19 yıldır savunma sanayiimizi her alanda yüksek teknolojiyle, araştırma ve geliştirmeye dayalı yerli üretimle ayağa kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Hamdolsun verdiğimiz emeklerin, tahsis ettiğimiz kaynakların karşılığını birer birer aldık ve alıyoruz. Hiç şüphesiz savunma sanayiimiz içinde Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumumuzun ayrı bir yeri vardır. Bu kurumumuz Tophane-i Amire'den bugüne kadar İmalat-ı Harbiye ruhu ile üretim yaparak, şartlar ne olursa olsun ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır. İmalat-ı Harbiye, Kurtuluş Savaşı yıllarında tezgahlarını cepheden cepheye taşıyarak fedakar ustalarıyla derme çatma atölyelerde cephane üretmiştir. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumumuz da yerli ve milli imkanlarla ordumuzun silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde entegre üretim yapabilen dünyadaki ender kuruluşlardan biridir.





Bugün de kurumumuz 5,56 milimetreden 203 milimetreye kadar tüm kalibrelerdeki silah ve mühimmatı tek çatı altında üretebilen dünyadaki tek yapıdır. Kurumumuz bünyesindeki çelik fabrikasında namlu çeliğini, pirinç fabrikasında mermi kovanlarını, barut fabrikasında sevk barutlarını, roket fabrikasında roket yakıtlarını ve harp başlıklarını üretiyor.





"UÇAK BOMBALARI İLE TANK, OBÜS VE HAVAN MÜHİMMATLARI YAPILIYOR"

Mühimmat fabrikasında uçak bombaları ile tank, obüs ve havan mühimmatları, fişek fabrikasında her türlü tabanca ve tüfek fişeği üretimi yapılıyor. Ağır silah fabrikasında tank, obüs ve havan silahları, silah fabrikalarında piyade tüfeğinden yakın hava savunma sistemlerine kadar çeşitli tiplerde silah üretimi gerçekleştiriliyor. Bugün de enerjetik malzemeler denen "RDX, HMX ve CXM" üretim tesisi ile modüler barut üretim hatlarını kurumumuza kazandırıyoruz. Yine bugün burada yeni nesil elektrikli hibrit sistemle çalışan ve e-ZMA denen elektrikli zırhlı muharebe aracı ile BORAN 105 milimetre taşınabilir obüsünü de kamuoyuna tanıtıyoruz.





Açılışını yaptığımız bu tesisle, Türkiye dünyada sayılı ülkelerin sahip olduğu RDX, HMX ve CXM gibi patlayıcıları üretme imkanına kavuşuyor. Ülkemiz, uçak bombalarından, yeni nesil mühimmatların dolumunda füze yakıtı ve harp başlıklarında ana patlayıcı malzemesi olarak kullanılan bu ürünü hep yurt dışından ithal ediyordu. Son dönemde yaşadığımız hadiseler ve maruz kaldığımız gizli-açık ambargolar bu kritik ürünün ülkemizde üretilmesini gerektirmiştir. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumumuz, verdiğimiz talimatla hemen kolları sıvadı.





"ÜLKE OLARAK YENİ NESİL PATLAYICI ÜRETİM KABİLİYETİNDE SÜPER LİGE ÇIKTIK"

Bir yıl gibi kısa bir sürede tamamen yerli imkanlar ve milli teknoloji ile kamu-özel iş birliği yöntemi ile bu tesis kuruldu. Artık uçak bombalarımızın, mühimmatlarımızın, füzelerimizin ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağımlı olmayacağız. Açılışını yaptığımız tesis sayesinde ülke olarak yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde süper lige çıktık."