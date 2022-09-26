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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti

    Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretinde vatandaşlarla ve hastane personeliyle bir araya geldi.
    • 26.09.2022 - 01:03
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