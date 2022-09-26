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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretinde vatandaşlarla ve hastane personeliyle bir araya geldi.
- 26.09.2022 - 01:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulundu.
Vatandaşlar ve personelle görüştü
AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane ziyaretinde vatandaşlarla ve hastane personeliyle bir araya geldi.
Ziyarette Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Erdoğan'a eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti - VİDEO