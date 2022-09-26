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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretinde vatandaşlarla ve hastane personeliyle bir araya geldi.