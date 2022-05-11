Petrol
107.09
4.52%
Euro
16.13
0.31%
Dolar
15.30
0.37%
Altın
911.35
0.99%
Borsa
2454
-1.45%
Bitcoin
469.226
-3.63%
BTXN Coin
13.39
-6.42%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Açık 15 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlisli şampiyon sporcularla buluştu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya'da düzenlenen Liselerarası Dünya Kros Şampiyonası'nda, takım olarak altın madalya kazanarak birinci olan Bitlisli sporcuları Ak Parti Genel Merkezi'nde ağırladı.
    • 11.05.2022 - 22:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlisli şampiyon sporcularla buluştu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kros Şampiyonası’na katılarak takım kategorisinde birinci olan Bitlis Özel Final Akademi Anadolu Lisesi öğrencileri ve ferdi sıralamada altın madalya kazanan Caner Can Tunçtan ile bir araya geldi.

    Sporcularla sohbet etti

    Bitlisli genç sporcuları ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir müddet sporcularla sohbet ettikten sonra onları ödüllendirdi.

    Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer alırken, Erdoğan, başarılı sporculara destek verilmesi konusunda da talimat verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlisli şampiyon sporcularla buluştu #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlisli şampiyon sporcularla buluştu #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlisli şampiyon sporcularla buluştu #3


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Unemployment rate in Turkey up to 11.5% in March
    Economy

    Unemployment rate in Turkey up to 11.5% in March

    Mehmet Ali Erbil'i fena tersledi! Sunucu Melike Öcalan Instagram pozlarıyla dudak ısırttı...
    Medya

    Mehmet Ali Erbil'i fena tersledi! Sunucu Melike Öcalan Instagram pozlarıyla dudak ısırttı...

    Görüş Bildir