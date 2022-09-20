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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde liderlerle buluştu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu hitabının ardından BM Genel Merkezinde liderlerle görüştü.
    • 20.09.2022 - 22:59
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde liderlerle buluştu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Merkezinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeul, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile de sohbet etti.

    DHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile sohbetine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de eşlik etti.

    İsrail Başbakanı ile de görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İsrail Başbakanı Yair lapid ile de bir görüşme yaptı.

     

     

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi nde liderlerle buluştu #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi nde liderlerle buluştu #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi nde liderlerle buluştu #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi nde liderlerle buluştu #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi nde liderlerle buluştu #5


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