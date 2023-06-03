Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya'da liderlerle yemek yedi
AA & Ensonhaber

Türkiye hararetli bir seçim sürecini daha geride bıraktı.

seçilen Recep Tayyip Erdoğan, ilk turunda yüzde 49.5 oy aldığı seçimin 2. turunda en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 52.18'lik oy oranıyla 3. kez cumhurbaşkanı seçildi.

Çankaya Köşkü'nde yemek verildi

Mazbatasını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 devlet başkanı ve 13 başbakan dahil birçok ülkeden temsilcinin katıldığı Göreve Başlama Töreni'nde, misafirler onuruna Çankaya Köşkü'nde verilen yemeğe katıldılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan