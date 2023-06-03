Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya'da liderlerle yemek yedi

AA & Ensonhaber
Türkiye hararetli bir seçim sürecini daha geride bıraktı.
Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, ilk turunda yüzde 49.5 oy aldığı seçimin 2. turunda en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 52.18'lik oy oranıyla 3. kez cumhurbaşkanı seçildi.
Çankaya Köşkü'nde yemek verildi
Mazbatasını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 devlet başkanı ve 13 başbakan dahil birçok ülkeden temsilcinin katıldığı Göreve Başlama Töreni'nde, misafirler onuruna Çankaya Köşkü'nde verilen yemeğe katıldılar.