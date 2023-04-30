Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ'ın sözde lideri etkisiz hale getirildi

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TRT Türk, ATV Avrupa, Euro D, Euro Star ve Kanal 7 Avrupa'nın ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) uzun süredir takip ettiği DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsın önceki gün Suriye'deki operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin şunları söyledi:

Büyük ve güçlü Türkiye, vatandaşları için gurur kaynağıdır. Terör örgütlerini sindirdik. Bu mücadele Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlıyor ama bunun farkında değiller. PKK/PYD ile sonuç alıcı mücadele eden tek ülke biziz NATO içerisinde.



MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi'yi uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs dün Suriye'de etkisiz hale getirildi. Terör örgütleri ile mücadelemiz ayrım yapmadan devam ediyor.



ABD yapınca dünya konuşuyor. MİT, bizim dönemizde uluslararası mücadeleye yön veren bir teşkilat haline gelmiştir. Teşkilatımız ayrıca Amerikan ve Rus istihbarat teşkilatlarının görüşme yapacağı bir düzeye gelmiştir.