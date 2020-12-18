Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasiden bahsedenlerin AK Parti'ye tutumu katıksız faşizm

AK Parti'ye yaklaşımı eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, demokrasiden bahsedenlerin AK Parti'ye karşı tutumunda katıksız faşizm görüldüğünü söyledi.

Kağıthane Meydanı'nın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmeyeceğinin altını çizdi.

Dışarıdaki şaşkınlıkları anayabileceklerini belirten Erdoğan, içerideki şaşkınları anlamakta güçlük çekildiğini söyleyerek, ülke içinde AK Parti'ye olan tutumu değerlendirdi.

"AK PARTİ'YE KARŞI KATIKSIZ FAŞİZM"

Erdoğan, "Ağızlarını her açtıklarında demokrasi hak ve hukuktan bahsedenlerin AK Parti'ye tutumuna bakınca katıksız bir faşizm görüyoruz

Ne diyorlar, AK Parti'yi kapatacağız, AK Parti'ye muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız diyorlar." ifadelerini kullandı.

Demokrasiden bahsedenlerin AK Parti'ye tutumu katıksız faşizm VİDEO

"2023 HEDEFLERİNİ, HER VATANDAŞIMIZA ANLATACAĞIZ"

AK Parti'ye ve cumhur ittifakına yönelik tutuma rağmen çalışmaları sürdüreceklerini aktaran Erdoğan, "Biz 2023'e kadar Milletimize bu gerçekleri ve projelerimizi, yaptıklarımızı bıkmadan usanmadan anlatacağız.

2023 hedeflerinin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu her vatandaşımıza anlatacağız." dedi.