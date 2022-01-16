Euro
15.4280
-0.99%
Dolar
13.5192
-0.46%
Altın
789.6610
-0.71%
Borsa
2,072.93
0.11%
Bitcoin
585.930
-0.05%
BTXN Coin
33.75
1.29%
6ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 6 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Divanhane binasını inceledi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'da bulunan Divanhane binasında yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.
    • İHA
    • 16.01.2022 - 17:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Divanhane binasını inceledi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları devam eden Divanhane binasında incelemelerde bulundu.

    ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

    Divanhane binasında incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

    Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Divanhane binasını inceledi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Divanhane binasını inceledi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Divanhane binasını inceledi #3


    Görüş Bildir