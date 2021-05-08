Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle iftarda buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Diyarbakır anneleriyle buluştuğu iftar programı sonrası, ailelerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Diyarbakır anneleriyle iftar programının ardından konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle:

"AİLELERİMİZİN MÜCADELESİNİ TAKDİRLE TAKİP EDİYORUZ"

"Terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantıları tarafından kandırılarak sizlerden kopartılan ciğerparelerinize kavuşmak için verdiğiniz mücadeleyi en başından beri takdirle takip ediyoruz."

"Ailelerimizin kararlılıkla yürüttüğü bu mücadele terör örgütünün karanlık ve kandan beslenen gerçek yüzünün görülmesi bakımından çok hayırlı olmuştur."

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"TERÖR ÖRGÜTÜ, KAÇACAK DELİK ARIYOR"

"Son terörist de etkisiz hale gelene, terör örgütünün elindeki son evladımız da ailesine kavuşana kadar, bu mücadeleyi sürekli daha ileri taşıyarak sürdüreceğiz."

"Başarılı operasyonlarla terörün ülkemize uzanan kanlı ellerini adeta kökünden kırıyoruz."

"Yıllardır birileri tarafından cilalanıp parlatılan, cici çocuklardan oluşan masum bir yapı gibi gösterilmeye çalışılan terör örgütü, hem iç kamuoyunda hem uluslararası kamuoyunda zor duruma düşmüştür."

"Şu anda dertleri büyük, sıkıntıları büyük. Artık kaçacak delik arıyorlar."





"MEYDANI ONLARA BIRAKMAYACAĞIZ"

"Bin yıllık ortak coğrafyamızı türlü hile ve desiselerle parçalara ayırıp hem fiziken hem zihnen sömürme peşinde olanlara meydanı bırakmayacağız."

"Bu tarihi mücadeleniz için her birinize şahsım, eşim, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum."

"Bölgemizi sömürge zincirlerine bağlamak, sinsi senaryolarına alet etmek isteyenlere tek yürek, tek yumruk olduğumuzu göstereceğiz."

"KENDİNİ KURTARMAK İSTEYEN HER GENCİMİZİN YANINDAYIZ"

"Milli birlik ve beraberliğimize yönelik saldırıları, aile kurumumuzu yıkarak başarıya ulaştırmak isteyenleri inşallah annelerin öncülüğünde hezimete uğratacağız. Hiç endişeniz olmasın."

"Türkiye Cumhuriyeti devleti, kendini bu bataklıktan kurtarmak isteyen her gencimizi adli bakımdan korunmanın yanında yeni hayatını kurmasına da destek verecektir"





"KUDÜS'Ü VE MÜSLÜMANLARI KORUYAMAYAN BİR DÜNYA, KENDİNİ İMHA EDER"

"Kudüs'ü ve Müslümanları koruyamayan bir dünya, kendi kendine ihanet etmiş, kendi kendini imha edecek bombanın pimini çekmiş demektir."

"Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bugün de Kudüs'teki kardeşlerimizin, Filistin coğrafyasındaki tüm Müslümanların yanındayız."

"SALDIRILAR DERHAL DURDURULMALI"

"Kudüs'te Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz."

"İsrail devletinin saldırılarına sessiz kalarak veya kayda değer tavır ortaya koymayarak dolaylı şekilde destek veren herkes, orada yaşanan zulme ortaktır."

"Üç dinin kutsallarını barındıran Kudüs'ü vicdansız, ahlaksız, hukuksuz, saygısız saldırılarıyla kirleten zalimlere karşı çıkmak 'insanım' diyen her bireyin vazifesidir."

"Biz küresel dayanışma ve iş birliği sisteminin 5 ülkenin keyfine terk edilemeyecek kadar önemli bir mekanizma olduğuna inanıyoruz."

"İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılara karşı harekete geçmeye davet ediyorum"





"GENÇLER, ANNELERİNİZİ ÜZMEYİN"

"Şimdiden Ramazan Bayramınızı da tebrik ediyorum. Rabbim yavrularınızla birlikte bir bayram değil, çifte bayram yaşamayı nasip eylesin diyorum."

"Terör örgütü içindeki tüm gençlerimize de bir an önce, şu an bizi dinliyorlar, böyle bir gecede onlara da sesleniyorum: Gençler, evlatlarım. Yarın Anneler Günü. Annelerinizi üzmeyin, annelerinizi mağdur etmeyin. Sizi bu noktaya getiren anneleriniz. Onları üzmeyin."

"KANDİL'İ DE BUNLARA ZİNDAN EDECEĞİZ"



"Hiç endişeniz olmasın. Gabar'ı bunların başına çökerttik mi? Cudi'yi bunların başına çökerttik mi? Tendürek'i bunların başına çökerttik mi? Bestler Deresi'ni bunların başına çökerttik mi? İnlerine girdik. Daha da gireceğiz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Kandil'i de bunlara zindan edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Belki geç olacak, belki zor olacak ama zafer inşallah sizin gibi inanan annelerin birlikte inşallah zaferi olacaktır."