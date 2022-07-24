Petrol
97.19
-1.21%
Euro
18.1583
0.19%
Dolar
17.8006
0.41%
Altın
987.85
0.29%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
394.818
-3.35%
BTXN Coin
10.56
-5.29%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan'da dua etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan'da dua etti

    Yazar Rasim Özdenören'in cenaze töreni için Eyüp Sultan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından türbeye giderek dua etti.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2022 - 23:17
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 09:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    "Çok Sesli Bir Ölüm", "Çözülme", "Gül Yetiştiren Adam", "Denize Açılan Kapı", "Uyumsuzlar" ve "Kent İlişkileri"nin de aralarında bulunduğu pek çok esere imza atan yazar Rasim Özdenören, son yolculuğuna uğurlandı.

    Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün vefat eden Özdenören için ikindi namazının ardından Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze töreninde

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Özdenören'in cenaze törenine katılarak bir konuşma yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan da dua etti #1

    Eyüp Sultan'da dua

    Cenaze töreni sonrası Erdoğan, Eyüp Sultan Türbesi'ne giderek duada bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan da dua etti #2


    İlginizi Çekebilir

    İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı: 2 ölü 6 yaralı
    Dünya

    İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı: 2 ölü 6 yaralı

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun kasığına kadar açtığı elbisesi olay oldu...
    Medya

    Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun kasığına kadar açtığı elbisesi olay oldu...

    Görüş Bildir