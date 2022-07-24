Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan'da dua etti

Yazar Rasim Özdenören'in cenaze töreni için Eyüp Sultan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından türbeye giderek dua etti.

"Çok Sesli Bir Ölüm", "Çözülme", "Gül Yetiştiren Adam", "Denize Açılan Kapı", "Uyumsuzlar" ve "Kent İlişkileri"nin de aralarında bulunduğu pek çok esere imza atan yazar Rasim Özdenören, son yolculuğuna uğurlandı.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün vefat eden Özdenören için ikindi namazının ardından Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze töreninde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Özdenören'in cenaze törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Eyüp Sultan'da dua

Cenaze töreni sonrası Erdoğan, Eyüp Sultan Türbesi'ne giderek duada bulundu.