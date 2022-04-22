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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle masa tenisi oynadı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle masa tenisi oynadı

    Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle masa tenisi de oynadı.
    • 22.04.2022 - 22:48
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 23:18
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar programında bugün durağı, Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'ydu.

    Öğrencilerle masa tenisi oynadı

    AA'nın haberine göre; yurtta kalan öğrencilerle iftar programında bir araya gelen Erdoğan, iftar sonrasında öğrencilerle sohbet ettikten sonra masa tenisi oynadı.

    Guidetti ile gösteri maçı yaptı

    Vakıfbank ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın hocası Giovanni Guidetti ile de maç yapan Erdoğan, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle masa tenisi oynadı #15

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle masa tenisi oynadı #16


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