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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Vatikan, Sudan, Kosova ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti büyükelçileriyle ayrı ayrı bir araya geldi.
    • 26.07.2022 - 18:17
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 4 ülkenin büyükelçilerini ağırladı.

    Güven mektuplarını kabul etti

    Vatikan Büyükelçisi Marek Solczynski, Sudan Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Kosova Büyükelçisi Agon Vrenezi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Djuma Kauzeni Rashidi ile ayrı ayrı bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti #4


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