Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile telefonda görüştü.

Görüşmede orman yangınlarıyla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkileri ele alındı.

ERDOĞAN, GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETEN MİLANOVİÇ'E TEŞEKKÜR ETTİ

Erdoğan görüşmede, orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadele için dayanışma ve destek gösteren Milanoviç'e teşekkür etti.