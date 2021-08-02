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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile telefonda görüştü.
    • AA
    • 02.08.2021 - 23:19
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 23:22
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile telefonda görüştü.

    Görüşmede orman yangınlarıyla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkileri ele alındı.

    ERDOĞAN, GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETEN MİLANOVİÇ'E TEŞEKKÜR ETTİ

    Erdoğan görüşmede, orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadele için dayanışma ve destek gösteren Milanoviç'e teşekkür etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı ile görüştü #1

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