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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Lideri'ni kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDAPAR Lideri Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü.
    • 25.05.2022 - 16:23
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 17:08
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Lideri'ni kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

    Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleşti.

    Yeni ittifak iddiası gündeme gelmişti

    DEVA Partisi’nin kendi amblemi ile seçime katılma kararından sonra Ankara’da Gelecek Partisi merkezli yeni bir ittifak hazırlığı yürütüldüğü, yeni ittifakın Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve HÜDAPAR’dan oluşacağı iddia edilmişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Lideri ni kabul etti #1


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