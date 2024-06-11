Cumhurbaşkanı Erdoğan, iade-i ziyaret için CHP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mayıs'taki görüşmeden sonra CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulundu.

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ensonhaber.com

31 Mart seçimlerden sonra siyaset gündemindeki yoğunluk düşüşü liderlerin art arda yaptıkları görüşmeler, 'yumuşama' ve 'normalleşme' söylemleriyle yerini tekrar hareketliliğe bıraktı.

Özellikle 2 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti Gene Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi büyük yankı uyandırdı.

İade-i ziyaret başladı

İşte o görüşmeden sonra merakla beklenen iade-i ziyaret bugün gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret ediyor.

Özel tarafından resmi protokol kuralları çerçevesinde karşılanan Erdoğan, CHP Genel Merkezi'ne giriş yaptı.

Görüşme 12. katta

Liderler, basın mensuplarına genel merkez önünde görüntü verdikten sonra 12. kattaki Özel'in odasına çıktı.

Basın mensuplarının yoğun ilgisi altında başlayan görüşme, basına kapalı devam ediyor.

18 yıl sonra gelen ziyaret

Merakla beklenen iade-i ziyaret, tarihi nitelikte bir görüşme...

Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'ne tam 18 yıl sonra ziyarette bulunmuş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2006 yılında CHP’nin yeni genel merkezine taşınması dolayısıyla dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulunmuştu.

İki lider, görüşme sonrasında basın mensuplarına bilgi vermişti.

Görüşmede gündeme gelecek konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel'in görüşmesinde, gündemdeki birçok konunun ele alınması bekleniyor.

Başta asgari ücret artışı ve emekli maaşları olmak üzere, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, öğretmen atamalarında mülakat, yerel yönetimlerin borç yükü gibi birçok konu başlığının görüşmede gündeme getirilmesi bekleniyor.

Erdoğan-Özel görüşmesinin ardından CHP MYK toplanacak.