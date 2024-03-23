Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah Tekirdağ'da belediye başkanlıkları bize geçecek Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Tekirdağ'da katıldığı iftar programına, telefonla bağlanarak vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah orada belediye başkanlıkları bu defa bize geçecek. Böyle bir havayı gördüm" ifadelerini kullandı.

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AA & Ensonhaber

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftara katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftara katılan vatandaşlara seslendi.

Vatandaşların ramazanını tebrik eden Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazanı yarıladık. Bu arada tabii çok çok yorucu bir maratonun içerisindeyiz. Ben de bugün 2 vilayetimize gittim. Karabük'te muhteşem bir katılım vardı. Karabük'ten Çankırı'ya geçtim. Orası da aynı şekilde birisinde 35 bin, diğerinde 45 bin kişi meydanda toplanmıştı. Hava bana öyle geldi ki inşallah orada belediye başkanlıkları bu defa bize geçecek. Böyle bir havayı gördüm" dedi.

Tekirdağ'ın gerçek belediyecilikle tanışması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

İnşallah, Şarköy'de belediyeyi alıyor muyuz? Buna hazır mıyız? Bu vesile ile Tekirdağ'ı da alıyor muyuz ? Çünkü bu müjdeyi ben sizin bu havanızda görüyorum. Bakanımız, 'Şu anda iftarda 3 bin kişi var' dedi. Böyle bir katılım olduğuna göre inşallah 31 Mart akşamı da bu müjdeyi alacağız. 'Tekirdağ'ı artık bu CHP zihniyetinden kurtaralım' diyorum. Cüneyt kardeşimizle inşallah yeni bir dönemi Tekirdağ'da başlatalım. Bu vesileyle şu kalan kısa sürede yoğun bir çalışma yapalım. Ana kademe, kadın kolları, gençler hep birlikte bu çalışmayla inşallah Şarköy'ü de Tekirdağ'ı da alalım. Bu müjdeyi Ankara'dan duymak istiyorum.

"Göreve geldikten sonra vatandaşların sorunlarını çözmeye çalıştık"

Tekirdağ damadı olduğunu ve zaman zaman Şarköy'e geldiğini söyleyerek Şarköy'e 2002'den bu yana devletin yaptığı yatırımları çok iyi bildiğini ifade eden Bolat, "Cumhurbaşkanımızı aradım, '3 bin kişi sizi dinlemek istiyor' dedim. Mikrofonu isteyip sizlere seslenmek istedi. 'Şarköy ve Tekirdağ'ı Cumhur İttifakı kazanacak' diye ona söz verdik. Bunun gerçekleşmesi için çalışmak lazım. Herkes oyunu kullanacak ve adaylarımızın kazanması için destek isteyecek" dedi.

Trakyalıların damatlarını çok sevdiğini aktaran Bolat, Tekirdağ damadı olarak seçimde herkesin desteğini istediklerini dile getirdi.

Vatandaşlara daha rahat bir hayat yaşatmak için çalıştıklarını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti: