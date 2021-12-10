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    Cumhurbaşkanı Erdoğan İran meclis başkanını Galibaf'ı kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf ile Dolmabahçe'de bir araya geldi.
    • DHA
    • 10.12.2021 - 13:10
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan İran meclis başkanını Galibaf'ı kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı açılış oturumuna katıldı.

    Erdoğan, oturumun ardınan İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf'ı kabul etti.

    BASINA KAPALI GÖRÜŞTÜLER

    Görüşme, Dolmabahçe'de kabul basına kapalı olarak gerçekleşti. Gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

     

     

    Cumhurbaşkanı Erdoğan İran meclis başkanını Galibaf ı kabul etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan İran meclis başkanını Galibaf ı kabul etti #2

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