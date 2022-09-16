Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü

Erdoğan,'ın Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,'ın Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları sürüyor.

Erdoğan bu kapsamında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Reisi'nin zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki görüşmesi basına kapalı devam ediyor.





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