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- Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da pastaneye uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da pastaneye uğradı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'de uğradığı pastaneden dondurma aldı.
- DHA
- 05.12.2020 - 22:54
- Güncelleme : 05.12.2020 - 23:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün teslimi ve tasarım merkezinin açılış töreni ile Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı.
ÇENGELKÖY'DE DONDURMACIYA UĞRADI
Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki mesaisinin ardından Çengelköy'de dondurmacıya uğradı. Erdoğan buradan dondurma aldı. Erdoğan, daha sonra Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da pastaneye uğradı-Video