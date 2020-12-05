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    Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da pastaneye uğradı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da pastaneye uğradı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'de uğradığı pastaneden dondurma aldı.
    • DHA
    • 05.12.2020 - 22:54
    • Güncelleme : 05.12.2020 - 23:15
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün teslimi ve tasarım merkezinin açılış töreni ile Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı.

    ÇENGELKÖY'DE DONDURMACIYA UĞRADI

    Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki mesaisinin ardından Çengelköy'de dondurmacıya uğradı. Erdoğan buradan dondurma aldı. Erdoğan, daha sonra Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da pastaneye uğradı-Video

    Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul da pastaneye uğradı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul da pastaneye uğradı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul da pastaneye uğradı #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul da pastaneye uğradı #4

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