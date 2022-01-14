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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.
    • DHA
    • 14.01.2022 - 18:23
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

    İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

    Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

     

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı nı kabul etti #1

     


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