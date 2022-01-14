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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.
- DHA
- 14.01.2022 - 18:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI
Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.