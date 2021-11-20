Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı 17 tazminat davasından vazgeçti. Kılıçdaroğlu, 4 milyon 460 bin TL’lik tazminattan kurtuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik itham ve iftiralarına karşı yıllardır yargı yoluyla mücadele ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu'ndan yıllar boyunca milyonlarca lira tazminat kazandı. Erdoğan bu tazminat ödemelerini ise çeşitli kurumlara bağışlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

"BAY KEMAL KIYMETİNİ BİLMEDİN"

Erdoğan, AK Parti'nin son grup toplantısında ise Kılıçdaroğlu'na karşı açtığı birçok davayı geri çektiğini açıklamıştı.

Erdoğan, "Bay Kemal ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim. Sen bunların hiçbirinin kad-u kıymetini bilmedin.'' demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından konuya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

17 DAVAYI GERİ ÇEKTİ

Erdoğan'ın toplamda, Kılıçdaroğlu’na açtığı 17 davayı geri çektiği ve 4 milyon 460 bin TL’den vazgeçtiği açıklandı.

Erdoğan tarafından mahkemeye sunulan feragat dilekçesinde bir kereye mahsus şahsına yapılan her türlü saygısızlığı affettiğini vurguladı.



Tazminat taleplerinin 10 bin TL ve 1 milyon TL arasında değişen davaların içeri ise Kılıçdaroğlu’nun 2011-2016 yılları arasında mitinglerde ve toplantılarda yaptığı konuşmalarda Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli söylemler konu edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 17 davayı geri çekti VİDEO

3 DAVA 3 MİLYON LİRA

Miktar bakımından en yüksek tutarlı 1’er milyon TL’den 3 ayrı davanın konuları ise Rehyanlı’daki patlama ve Uludere’deki saldırıların ardından hayatını kaybeden vatandaşların sorumlusu olarak Kılıçdaroğlu tarafından Erdoğan’ın gösterilmesiydi.

Benzer bir diğer davada ise Erdoğan’ı terör örgütü elemanı yetiştirerek Suriye’ye gönderme suçlamaları oldu.